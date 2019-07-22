تعرف على طقس الحج في مكة والمدينة

المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التقرير المناخي للحالة المناخية السائدة والمتوقعة لمكة المكرمة والمدينة المنورة لشهر ذي الحجة لعام 1440هـ .

وأوضحت الهيئة أنه من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية خلال المدة (1985م إلى 2018م) يمكن وصف مناخ هاتين المدينتين على النحو التالي :-

– طقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار يميل نسبياً للاعتدال ليلاً.

– ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة أحياناً , وقد سبق وأن سجلت مكة المكرمة أمطاراً بلغت كمياتها 46.2 ملم , والمدينة المنورة 39.6 ملم حسب المعلومات التاريخية لهذه المدة.

رؤية أفقية جيدة تنخفض في بعض الأوقات لأقل من 4 كم بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار .

ومن مخرجات التوقعات المناخية لشهر ذي الحجة لهذا العام يتوقع بإذن الله تعالى مايلي :-

– احتمالية هطول الأمطار , هذا الموسم, حول المعدل الطبيعي على مكة المكرمة والمدينة المنورة.

– احتمالية عالية لارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة على مكة المكرمة والمدينة المنورة عن المعدل الطبيعي , وقد تسجل درجات الحرارة العظمى في منتصف الأربعينيات , ومع نسب الرطوبة المرتفعة المتوقعة فقد تكون درجات الحرارة المحسوسة عالية جداً.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه إضافة إلى احتمالية وجود الحالات الجوية المتطرفة كالارتفاعات العالية بدرجات الحرارة والموجات الحارة , فإن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى , بل يتم التوقع بها من خلال التوقعات قصيرة المدى (الآنية) التي تبث في موقع الهيئة.