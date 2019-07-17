تعرف على مجموعات تصفيات آسيا المزدوجة

المواطن - مروة نبيل

أسفرت قرعة المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، عن مواجهات عربية قوية في دور المجموعات.

وجاءت نتائج قرعة تصفيات آسيا المزدوجة التي أُقيمت، اليوم الأربعاء، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، كالتالي؛ المجموعة الأولى؛ تضم منتخبات الصين، سوريا، الفلبين، جزر المالديف وغوام.

وتضم المجموعة الثانية، أستراليا، الأردن، تايوان، الكويت ونيبال، وجاء في المجموعة الثالثة؛ إيران، العراق، البحرين، هونغ كونغ وكمبوديا، وتواجد في المجموعة الرابعة؛ السعودية، أوزبكستان، فلسطين، اليمن وسنغافورة.

وتواجد في المجموعة الخامسة، بنغلاديش، عمان، الهند، أفغانستان وقطر، وضمت المجموعة السادسة؛ اليابان، قيرغيزستان، طاجيكستان، ميانمار ومنغوليا، وجاء في المجموعة السابعة؛ الإمارات، فيتنام، تايلاند، ماليزيا وإندونيسيا، وفي المجموعة الثامنة كوريا الجنوبية، لبنان، كوريا الشمالية، تركمانستان وسيريلانكا.

وتُقام التصفيات الآسيوية المزدوجة خلال الفترة من 5 سبتمبر المقبل وحتى التاسع من شهر يونيو 2020، ويتأهل متصدر كل مجموعة، بجانب أفضل 4 منتخبات في المركز الثاني، ليتأهل 12 منتخبًا إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والدور النهائي من تصفيات مونديال 2022.

وفي المقابل، فإن الـ24 منتخبًا التالية تنتقل للمنافسة في المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا على المقاعد المتبقية في بطولة كأس آسيا 2023 التي ستقام في الصين.