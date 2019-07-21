تعرف على ملاعب مباريات الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

يحتضن 11 ملعبًا مباريات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020، خلال الفترة المقبلة.

وسيستضيف ملعب الملك فهد الدولي، وملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مباريات نادي النصر ونادي الشباب، أما ملعب جامعة الملك سعود فيستضيف مباريات نادي الهلال على أرضه.

ويُذكر أن ملعب مدينة المجمعة الرياضية سيستقبل مباريات الفيصلي والفيحاء، بينما يستقبل ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية مباريات الوحدة.

وبالطبع ستُقام مباريات الأهلي والاتحاد في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بينما يخوض الفتح مبارياته على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

جدير بالذكر أن فريقا العدالة والاتفاق سيخوضان مبارياتهما في الدوري على ملعب الأمير محمد بن فهد، بينما يخوض ناديا ضمك وأبها مبارياتهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وستُقام مباريات فريقي الرائد والتعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، بينما يخوض الحزم لقاءاته على ملعب الرس.

وستنطلق مباريات الدوري السعودي في موسم 2019-2020 بداية من الثاني والعشرين من شهر أغسطس المقبل.