تعرف على ميزة واتساب الجديدة لأيفون

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

يعكف تطبيق التراسل الفوري على اختبار مميزات جديدة على منصته الشهيرة بشكل عام، وذلك في إطار سعيه لتطوير خدماته.

واختبر موقع “وباإنفو” المتخصص في متابعة أخبار واتساب، ميزة جديدة لمستخدمي هواتف أبل أيفون، وذلك لتسهيل تعاملهم مع مميزات التطبيق الأشهر للدردشة.

وأشار الموقع إلى أن تلك الميزة تسمح لمستخدمي هواتف أيفون بالاطلاع على الرسائل الصوتية عبر قائمة الإشعارات، دون الحاجة إلى فتح الرسائل نفسها.

وتقدم هذه الميزة إضافة كبيرة على مستوى الخدمات، خاصة وأنها تقلل الوقت المستغرق في تصفح الرسائل ومعرفة محتواها.

وعلى الرغم من أن واتساب لم يكشف حتى الآن عن موعد طرحها، إلا أنه من المتوقع أن تكون بين أيدي المستخدمين خلال الأشهر القليلة المقبلة، لا سيما وأن العديد من الأجهزة بدأت بالفعل تستمتع بها على مستوى العالم.