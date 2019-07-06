تعرّف على القوائم الأولية للخماسي المُرشح لرئاسة النصر

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر عن تلقيه، مساء اليوم السبت، خطابًا من الهيئة العامة للرياضة، يتضمن قوائم المرشحين الأولية لرئاسة وعضوية مجلس إدارة العالمي، حيث تقدم 5 مرشحين مؤخرًا لرئاسة النصر لمدة أربع سنوات.

وجاءت القائمة الأولى مكونة من:

صالح الأطرم رئيسًا، عبدالعزيز العويسي نائبًا، إبراهيم الحسينان عضوًا، محمد الخريجي عضوًا، محمد المساعد عضوًا.

أما القائمة الثانية فجاءت مكونة من:

نصر النصر رئيسًا، سعيد الشهري نائبًا، ضيف الله العتيبي عضوًا، فايز العنزي عضوًا، متعب القحطاني عضوًا، منير حجيج عضوًا، ثامر الشمري عضوًا.

وجاءت القائمة الثالثة مكونة من:

تركي الدهام رئيسًا، مساعد مرشد نائبًا، حاتم الفواز عضوًا، عبدالرحمن الخثلان عضوًا، بندر الرشود عضوًا.

ويذكر أن القائمة الرابعة جاءت مكونة من:

صفوان السويكت رئيسًا، سهيل القاسم عضوًا، فهد الطيار عضوًا، عبدالرحمن الشهري عضوًا، سلمان الحلافي عضوًا، ناصر الجميد عضوًا.

أما القائمة الخامسة والأخيرة فجاءت مكونة من:

إبراهيم العثمان رئيسًا، عبدالرحمن العبدالقادر نائبًا، عبدالمحسن الزامل عضوًا، خالد بن إبراهيم أبو غانم عضوًا، عبدالله الزوير عضوًا.