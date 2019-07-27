تعرّف على مواجهات دور الـ32 بـ البطولة العربية

الساعة 8:44 مساءً

المواطن - محمد سمعه

أسفرت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال عن مواجهات نارية لنادي الوصل الإماراتي ونادي الوداد البيضاوي المغربي.

ويذكر أن نتائج القرعة جاءت كالتالي:

مباريات دور الـ32:

القوة الجوية العراقي ضد السالمية الكويتي. شباب الأردن ضد النجم الساحلي التونسي. الجيش السوري ضد فريق نواذيبو الموريتاني. المريخ السوداني ضد الوداد البيضاوي المغربي. الإسماعيلي المصري ضد أهلي بنغازي الليبي. النصر العماني ضد الجزيرة الإماراتي. الوصل الإماراتي ضد الهلال السوداني. العربي الكويتي ضد الاتحاد السكندري المصري. أولمبيك أسفي المغربي ضد المتأهل من المجموعة A. النجم اللبناني ضد الترجي التونسي. مولودية الجزائر ضد ظفار العماني. الكويت الكويتي ضد الشرطة العراقي. الرجاء البيضاوي المغربي ضد هلال القدس الفلسطيني. المتأهل من المجموعة B ضد نادي الشباب. شباب قسطنطينية الجزائري ضد المحرق البحريني العهد اللبناني ضد الاتحاد.

وكان نادي النجم الساحلي التونسي تُوج بالبطولة العربية في شهر إبريل الماضي على حساب نادي الهلال.