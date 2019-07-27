تعرّف على مواجهات دور الـ32 بـ البطولة العربية

المواطن - محمد سمعه
أسفرت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال عن مواجهات نارية لنادي الوصل الإماراتي ونادي الوداد البيضاوي المغربي.
ويذكر أن نتائج القرعة جاءت كالتالي:
مباريات دور الـ32:
- القوة الجوية العراقي ضد السالمية الكويتي.
- شباب الأردن ضد النجم الساحلي التونسي.
- الجيش السوري ضد فريق نواذيبو الموريتاني.
- المريخ السوداني ضد الوداد البيضاوي المغربي.
- الإسماعيلي المصري ضد أهلي بنغازي الليبي.
- النصر العماني ضد الجزيرة الإماراتي.
- الوصل الإماراتي ضد الهلال السوداني.
- العربي الكويتي ضد الاتحاد السكندري المصري.
- أولمبيك أسفي المغربي ضد المتأهل من المجموعة A.
- النجم اللبناني ضد الترجي التونسي.
- مولودية الجزائر ضد ظفار العماني.
- الكويت الكويتي ضد الشرطة العراقي.
- الرجاء البيضاوي المغربي ضد هلال القدس الفلسطيني.
- المتأهل من المجموعة B ضد نادي الشباب.
- شباب قسطنطينية الجزائري ضد المحرق البحريني
- العهد اللبناني ضد الاتحاد.
وكان نادي النجم الساحلي التونسي تُوج بالبطولة العربية في شهر إبريل الماضي على حساب نادي الهلال.