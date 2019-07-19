تعليقات مثيرة بعد إيقاف مفاوضات عموري

المواطن - محمد سمعه

قرر نادي الهلال، اليوم الجمعة، إيقاف المفاوضات بشكل رسمي مع اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري؛ وذلك بسبب مماطلة اللاعب ووكيل أعماله في الرد على عرض التجديد له من قبل الإدارة الهلالية.

وكان عموري تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر أكتوبر الماضي، وذلك خلال مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي.

واتجه النقاد الرياضيون عبر موقع تويتر للتعليق على قرار نادي الهلال بإيقاف المفاوضات مع عموري.

تعليقات مثيرة للجدل:

قال الصحافي معاذ المسلم: كان عرض الهلال الأول المقدم لعموري 18 مليونًا بنفس العقد السابق، طلب عمر ووكيله زيادة العرض. إدارة النادي قدمت عرضًا جديدًا بـ 20 مليون ريال للسنة الواحدة، ولم يتم الرد عليه.

وقال الصحافي خالد القحطاني: إدارة الهلال تعاملت باحترافية في ملف عموري، طلبت رأي المدرب الذي رغب بتواجد اللاعب إذا اكتملت جاهزيته وتحملت كل الفحوص الطبية في برشلونة ودبي ووصلت إلى الإمارات لتقديم العرض الذي يفوق مرتب عموري السنة الماضية القرار بيد اللاعب ووكيله وهم من يحددون المصير.

أما الإعلامي عبدالله الفقير فقال: توقفت قصة عموري والهلال، كأي رواية عنوانها لا يُشابه المضمون، قيل في عمر والهلال أبيات وكلمات، وقالوا في كرة القدم المال أولًا، لا تصدق كل من يبتسم لك، ويبقى السؤال أيهما أقوى المال أم الحب.

وقال الصحافي عبدالعزيز المريسل: معقول طيب كيف، وين عموري سنة مع التجديد، أها.

وكانت بعض الجماهير الهلالية أبدت حزنها عبر تويتر عن إيقاف المفاوضات مع عموري، وذلك بعد إعلان نادي الهلال اليوم في بيان رسمي.