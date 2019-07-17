تعليقات مثيرة بعد انتقال هارون كمارا

المواطن - محمد سمعه

أثار انتقال اللاعب هارون كمارا لصفوف نادي الاتحاد، بعض التعليقات المثيرة من قبل النقاد الرياضيين، خاصة بعدما اهتم نادي الهلال بضم مهاجم نادي القادسية السابق.

وجاء انتقال اللاعب هارون كمارا لصفوف نادي الاتحاد مقابل 22 مليون ريال، ولمدة خمسة مواسم قادمة.

تعليقات مثيرة:

وعلّق الناقد الرياضي عادل الملحم على انتقال هارون كمارا لـ الاتحاد قائلًا عبر حسابه في تويتر: آدم لـ النصر وكمارا للاتحاد، المصائب لا تأتي فرادى، شد حيلك يا غوميز.

أما خالد العقيلي، لاعب نادي النصر سابقًا، فعلّق على انتقال هارون كمارا لـ الاتحاد قائلًا: وجهة نظر، لكن لا يوجد لاعب محلي يستحق أكثر من مليون ريال بالسنة.

وقال الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل عبر حسابه في تويتر: لأول مرة في حياتي أشاهد الهلال عاجزًا تمامًا في مفاوضاته مع اللاعبين، أنا حزين جدًّا لوصوله لهذه المرحلة.

أما الناقد الرياضي دباس الدوسري فعلّق قائلًا: كسب النصر صفقة عبدالفتاح آدم بالريال وكذلك فعل الاتحاد مع كمارا، عرض الهلال لم يتجاوز 15 مليون ريال وسبقه الاتحاد بعرض الـ18 مليون فرفضته إدارة القادسية.

وأضاف دباس الدوسري: هارون كمارا انضم لـ الاتحاد مقابل 22 مليون للقادسية تُقسم على 3 دفعات؛ 7 ملايين، 8 ملايين، 7 ملايين، والمؤامرة حيلة تنتقل بين جماهير الأندية حساب الحالة.

ويذكر أن نادي الاتحاد سيقدم 150 ألف ريال كراتب شهري لـ هارون كمارا بجانب تقديم سيارة وفيلا للاعب الاتحادي الجديد.