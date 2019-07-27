تعليق يُثير غضب النصراويين

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي النصر مؤخرًا في غلق ملف اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله بتجديد التعاقد معه لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، بعد الموافقة على زيادة راتبه المالي.

اتجه الناقد الرياضي فهد الروقي للتعليق على تصرفات حمد الله قبل تجديد العقد مع النصر قائلًا: ابتز ناديه، ورفض الحضور للمعسكر، تمتع بإجازة أطول من بقية الرفاق، واشترط مبلغًا ضخمًا كرواتب، وحصل على 25 مليون ريال سنويًّا.

وأضاف الروقي: الآن يحتفلون بقدومه، انتظروا نهاية الدلال.

لا شك أن تعليق الروقي سيُغضب جماهير وعشاق النصر، والتي يرى معظمها أن حمد الله يستحق الزيادة المالية.

ويذكر أن اللاعب حمد الله كان أبدى غضبه من تأخر إدارة النصر في منحه مكافأة الفوز بالدوري السعودي، وهو زيادة راتبه خلال الفترة الأخيرة.

وسيتقاضى حمد الله 25 مليون ريال في الموسم الواحد بدلًا من الحصول على 11 مليون ريال.

وتألق حمد الله بصورة لافتة للأنظار مع النصر في الدوري السعودي للمحترفين بموسم 2018-2019؛ حيث أحرز 35 هدفًا وتُوج بلقب أفضل لاعب أجنبي في الدوري عن الموسم الماضي.

وقبل التجديد لـ حمد الله، كان اللاعب المغربي ارتبط اسمه بالانتقال لنادي الكويت الكويتي أو الاحتراف في الدوري الإيطالي.