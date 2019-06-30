تعليم الشمالية يدعو المعلمين والمعلمات المعينين للتسجيل بنظام المقابلات

تعليم الشمالية يدعو المعلمين والمعلمات المعينين للتسجيل بنظام المقابلات

2019/07/01
الساعة 1:25 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

دعا تعليم الحدود الشمالية ممثلًا بإدارة شؤون المعلمين والمعلمات المرشحين للتعيين بالمنطقة للتسجيل بنظام المقابلات على الرابط : هنا ، لتسجيل موعد لإجراء المقابلة الشخصية وفق الأيام المتاحة على النظام والمحددة من يوم الأحد 4 – 11 – 1440هـ إلى يوم الثلاثاء الموافق 6 – 11 – 1440 هـ.
وأوضح مدير ادارة شؤون المعلمين محمد السليم أن على المرشحين والمرشحات ضرورة اصطحاب أصل المستندات التالية: المؤهل الدراسي، وإثبات الهوية الشخصي، والسجل الأكاديمي، و الدبلوم التربوي لمن مؤهله غير تربوي في حال الحصول عليه، وصور شخصية4×6 للمعلمين، ومشهد برقم الآيبان مصدق من البنك، مع صور منها عند إجراء المقابلة.
وأكد السليم ، حضور المقابلة الشخصية للمعلمين ( بالقاعة الكبرى – الدور الأرضي – بمبنى الإدارة العامة للتعليم بعرعر – شارع الملك فيصل ) وللمعلمات ( بمكتب شؤون المعلمات بمبنى الإدارات النسائية بعرعر ) شارع الملك فيصل بجانب مكتب البريد .



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