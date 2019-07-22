تغريدة عن النصر والهلال تُثير الجدل

المواطن - محمد سمعه

أعلنت لجنة المسابقات التابعة لـ رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن جدول مباريات الدور الأول من الدوري السعودي موسم 2019-2020، أمس الأحد.

واتجه بعض النقاد الرياضيين للحديث عن تفضيل لجنة المسابقات لأندية على حساب الأخرى، خاصة حول جزئية اللعب في مناطق بدلًا من مناطق أخرى بسبب الطقس وارتفاع الرطوبة المتواجدة حاليًا في المملكة.

تغريدة مثيرة

قال الإعلامي والكاتب الرياضي عبد الكريم الزامل عبر تويتر: كالعادة لجنة المسابقات، جنّبت الهلال اللعب في شهري أغسطس وسبتمبر في المنطقة الشرقية لارتفاع الرطوبة، بينما النصر يلعب ثاني جولة في الأحساء، هل السبب أيضًا صدفة.

أما الكاتب الصحافي خالد الشعلان فقال: ” شعار جدول الهلال بالدوري ” لا للرطوبة” ونال ذلك صدفة”.

سيخوض نادي الهلال أولى مبارياته في دوري المحترفين ضد أبها يوم 23 أغسطس المقبل على ملعب جامعة الملك سعود، وثاني مبارياته ضد الرائد يوم 31 أغسطس في بريدة.

أما نادي النصر فسيبدأ الجولة الأولى من الدوري أمام نادي ضمك يوم 22 أغسطس في الرياض، ثم يواجه فريق الفتح يوم 30 أغسطس في مدينة الأحساء.

وكان النصر تُوج بالدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطة عن الهلال صاحب مركز الوصافة.