تغريدة مثيرة تُغضب الهلاليين

المواطن - محمد سمعه

قرّرت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، يوم الجمعة الماضية عدم تجديد عقد اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن ” عموري” بعدما تأخر اللاعب ووكيل أعماله في الرد على إدارة الهلال بعد عرض التجديد الأخير.

وعلّق الناقد الرياضي دباس الدوسري بتغريدة مثيرة أغضبت جماهير الهلال بعد موقف إدارة الأزرق مع عموري.

وقال دباس الدوسري عبر حسابه في تويتر: “بعض الجماهير تتعامل مع الرئيس بطريقة لف يمين، ولف يسار، وإذا صدم قال: الشرهة على اللي خلاك تسوق، شوفوا لنا سواق” ريس” غيره”.

وأضاف دباس الدوسري حول هاشتاج #بن_نافل_وافق : يجب أن تقول رأيك ولكن لا تفرضه.

وكانت إدارة الهلال رفضت فتح ملف عموري من جديد، معلنة أن القرار الحالي سيُنفذ وهو عدم فتح ملف تجديد العقد للاعب الإماراتي.

ويُذكر أن عموري تعرض للإصابة بالقطع في الرباط الصليبي في شهر أكتوبر الماضي، خلال مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي.

وخضع عموري لعملية جراحية وفحص طبي في مدينة برشلونة الإسبانية، قبل أن تُقرر إدارة الهلال عدم تجديد التعاقد معه.