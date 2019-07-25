تغريم فيسبوك بـ5 مليارات دولار

المواطن - متابعة

فرضت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية الأربعاء غرامة قياسية بلغت 5 مليارات دولار على شركة فيسبوك بسبب انتهاك الخصوصيات، في تسوية تلزم أكبر موقع في العالم للتواصل الاجتماعي بـ”وضع قيود جديدة وتعديل هيكلية الشركة”.

وذكرت اللجنة أن الغرامة هي الأكبر التي تفرض على أي شركة بسبب انتهاكها خصوصية المستهلكين وإحدى أكبر الغرامات التي تقدرها الحكومة الأميركية لأي انتهاك.

وصرّح رئيس اللجنة جو سيمونز في بيان ب بعد القرار الذي أدى إلى انقسام في اللجنة حيث اعتبر اثنان من أعضائها أن الغرامة غير كافية “رغم الوعود المتكررة لمليارات من مستخدمي الشركة في العالم بأنها قادرة على السيطرة على الكشف عن معلوماتهم الشخصية لجهات أخرى، فقد قوضت فيسبوك خيارات المستهلكين”.