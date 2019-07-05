تفاصيل اتفاق الفجر .. مجلس سيادي بالتناوب لمدة 3 سنوات في السودان

تفاصيل اتفاق الفجر .. مجلس سيادي بالتناوب لمدة 3 سنوات في السودان

2019/07/05
الساعة 12:29 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلن مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن ليباد، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة.

وأوضح ليباد، في مؤتمر صحفي عقب جولة المفاوضات التي استمرت حتى الساعات الأولى من فجر اليوم بحضور الوسيط الإثيوبي، أن الطرفين اتفقا على إقامة تحقيق وطني مستقل وشفاف بشأن الأحداث الأخيرة، وتشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات أو تزيد، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل.

وأظهر أن الجانبين توافقا على إرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد تكوين المجلس السيادي والحكومة المدنية وأن يعمدا بمسؤولية لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين الأجواء وخلق جو مُواتٍ للوفاق – حسب ما نقلته سكاي نيوز عربية.

وأكّد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول، محمد حمدان دقلو، أن الاتفاق سيكون له ما بعده وسيكون شاملاً، ولا يُقصي أحداً، ويستوعب الحركات المسلحة والقوى السياسية، وكل طموحات الشعب السوداني وثورته الظافرة.



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