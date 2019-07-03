تفاصيل الإطاحة بشخصين حاولا سرقة أحد البنوك بمركز ظلم

تفاصيل الإطاحة بشخصين حاولا سرقة أحد البنوك بمركز ظلم

2019/07/04
الساعة 12:52 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، أمس الأربعاء، من القبض على شخصين حاولا سرقة أحد البنوك بمركز ظلم.

وصرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف، باشرت بلاغًا بتاريخ 26/ 10/ 1440هـ، عن تعرض فرع أحد البنوك بمركز ظلم لمحاولة سرقة، وبمعاينة الموقع ورفع الآثار والأدلة، أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال بتوفيق الله عن تحديد هوية الجناة، وهما مواطنان اثنان بالعقد الرابع من العمر، والقبض عليهما، حيث أقرا بقيامهما بخلع الباب الجانبي للبنك ومحاولة كسر الباب الرئيسي للبنك بغرض السرقة، واستخدام مركبة قاما بسرقتها لهذا الغرض، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وشرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.



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