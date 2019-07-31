تفاصيل وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

تفاصيل وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

2019/07/31
الساعة 3:39 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
1700
0
طباعة
المواطن - الرياض

دعت الملحقية الثقافية في المملكة المتحدة المبتعثين والمبتعثات المتخرجين والمتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الحالي، للتقديم على عدد من الوظائف المتنوعة الشاغرة، التي أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

وكانت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أعلنت في وقت سابق عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف بمبتعثين ومبتعثات.

ولفتت الملحقية إلى أن التقديم على وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المعلنة سيكون مفتوحًا عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو البريد الإلكتروني [email protected]

وتتضمن وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المعلن عنها التخصصات التالية:- Medical physics- Health physics- Nuclear engineering- Radiological environmental protection



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم