تفكير الريال يُحدد وجهة بيل القادمة

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب الويلزي جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد الإسباني، قريبًا من مغادرة النادي الملكي بعدما طلب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال بيعه في فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة INDEPENDENT البريطانية إن ريال مدريد يفكر في عقد صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث ينضم البرازيلي نيمار دا سيلفا للنادي الملكي مقابل انتقال جاريث بيل لنادي باريس سان جيرمان.

وكان الفرنسي زيدان قال في تصريحات صحافية، أنه يتمنى رحيل جاريث بيل عن صفوف الريال وإنهاء المسألة سريعًا.

وانضمّ بيل إلى ريال مدريد في صيف عام 2013 قادمًا من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وتمكّن جاريث بيل من الفوز بأربعة ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا مع نادي ريال مدريد كان آخرها في عام 2018 على حساب نادي ليفربول الإنجليزي.

وشارك بيل مع منتخب ويلز في بطولة كأس أمم أوروبا عام 2016.