تفكير مفاجئ لـ محمد السهلاوي

المواطن - محمد سمعه

يبحث اللاعب محمد السهلاوي مهاجم نادي النصر سابقًا عن الانتقال لأحد الأندية قبل انطلاق موسم 2019-2020.

وكان محمد السهلاوي أعلن رحيله عن نادي النصر بنهاية موسم 2018-2019، وهو الموسم والذي شهد تتويج نادي النصر بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت تقارير صحافية، أن السهلاوي يُفكر في تفجير مفاجأة والعودة مرة أخرى لصفوف نادي النصر بعدما انتُخبت إدارة صفوان السويكت في رئاسة العالمي لمدة أربع سنوات.

وكان محمد السهلاوي عرض خدماته على نادي الشباب، لكن الليث لا يفكر في ضم السهلاوي في ظل وجود ستة مهاجمين لديه في الفترة الحالية.

ولم يشارك محمد السهلاوي بصورة منتظمة مع نادي النصر في موسم 2018-2019 حيث استقر المدرب البرتغالي روي فيتوريا وقتها على الاستعانة بالمغربي عبد الرزاق حمدالله والنيجيري أحمد موسى.

شارك محمد السهلاوي مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم صيف العام الماضي في روسيا.