تفكير مُفاجئ قد لا يفيد المنتخب السعودي

المواطن - محمد سمعه

أصبح مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، يُفكر في التعاقد مع مدرب قوي وذي خبرة جيدة لتدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

ومنذ رحيل المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي عقب خروج الأخضر من كأس أمم آسيا 2019، ولا يزال اتحاد القدم يبحث عن مدرب مناسب، لقيادة الأخضر في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم عام 2022.

وكانت تقارير صحافية نقلًا عن صحيفة الرياضية، ذكرت أن المدرب الفرنسي هيرفي رونار المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم مُرشح وبقوة لتدريب الأخضر السعودي في المرحلة المقبلة.

هيرفي رونار على المستوى الإفريقي يملك سجلًا مميزاً وسيرة ذاتية جيدة للغاية، حيث نجح كمدرب في قيادة منتخبي زامبيا وكوت ديفوار للفوز بلقب كأس أمم إفريقيا عامي 2012 و2015 على التوالي.

كذلك عمل هيرفي رونار في القارة الإفريقية من عام 2008 وحتى وقتنا الحالي، أي أنه احتاج 11 عامًا ليملك خبرة الكرة الإفريقية.

ولم يسبق لـ هيرفي رونار أن خاض تجربة تدريبية واحدة في آسيا إلا مع فريق سونج دا نام دين الفيتنامي في عام 2004 لكن التجربة لم تُكلل بالنجاح.

وإذا جاء رونار لتدريب الأخضر، سيكون التخوف الوحيد هو عدم قدرته على التأقلم على طبيعة الكرة الآسيوية والمنافسة في القارة الصفراء، كونه لا يملك خبرات آسيوية.