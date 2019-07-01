تفويض البلطان لإدارة الكرة في الشباب

المواطن - مروة نبيل

وافق مجلس إدارة نادي الشباب بالإجماع على تفويض خالد البلطان بصلاحية إدارة شؤون كرة القدم، بما يتوافق مع اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وعقد مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة البلطان اجتماعًا، مساء الاثنين، واتخذ العديد من القرارات، ومنها؛ الموافقة على تعيين خليف عبدالله الهويشان بمنصب الرئيس التنفيذي، وأحمد الكنهل بمنصب نائب الرئيس.

وناقش أول اجتماع لمجلس إدارة نادي الشباب بنود الميزانية المقترحة للموسم الجديد متضمنة الإيرادات والنفقات المتوقعة، وتم إحالتها للإدارة التنفيذية لتعديل بعض بنودها وفق ما تم استعراضه من ملاحظات حولها.

وقرر المجلس إلغاء المركز الإعلامي وتكليف الرئيس التنفيذي بتشكيل إدارة الإعلام والتواصل، كما تم تكليفه بإعداد دراسة بشأن الجمعية العمومية وتفعيل دور الأعضاء ووضع الحوافز المناسبة لتنمية الاشتراكات.

كما قرر المجلس التعاقد مع شركة استشارية متخصصة في الحوكمة والتطوير الإداري لوضع وتأسيس الأنظمة واللوائح والإجراءات المالية والإدارية والتنظيمية وتحديد مهام الإدارات واللجان وتفعيل الحوكمة وتطبيقها وفق أعلى المعايير.