تقارير .. هيرفي رينارد مدربًا للأخضر لعامين ونصف

المواطن - محمد سمعه

ركز الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل على التعاقد مع مدرب جديد للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، من أجل خلافة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

وبعد استقالة الفرنسي هيرفي رينارد من تدريب منتخب المغرب، عقب الخروج من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، رُشح المدرب الفرنسي لتدريب المنتخب السعودي بعدما أثار الجدل حول أن وجهته المقبلة ستكون خارج القارة الإفريقية.

وقالت تقارير صحافية، إن هيرفي رينارد توصل لاتفاق مع اتحاد القدم لتدريب الأخضر لمدة عامين ونصف العام خلفًا للأرجنتيني خوان بيتزي.

ويذكر أن المدرب هيرفي رينارد يملك خبرة كبيرة في مجال التدريب بالقارة الإفريقية، حيث سبق له تدريب منتخب زامبيا وفاز معه بكأس أمم إفريقيا عام 2012، كمال نال بطولة كأس أمم إفريقيا في عام 2015 مع منتخب كوت ديفوار.

وكان المنتخب المغربي ودع كأس أمم إفريقيا 2019 من دور الـ16 بعد الخسارة أمام منتخب بنين.