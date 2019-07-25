تقديم موعد الانتخابات الرئاسية في تونس

المواطن - متابعة

قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمس الخميس إجراء الانتخابات الرئاسية في سبتمبر المقبل، بدلاً من التاريخ المحدد مسبقًا في شهر نوفمبر، وذلك إثر وفاة الرئيس التونسي الباحي قايد السبسي صباح أمس الخميس.

وأفادت الناطقة باسم الهيئة العليا للانتخابات حسناء بن سليمان في تصريح لوكالة الأنباء التونسية “وات” أن مجلس الهيئة قرّر كذلك فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 2 أغسطس، على أن تنطلق الحملة الانتخابية بتاريخ 2 سبتمبر القادم، مبينة أنه نظرًا لضيق الوقت المنصوص عليه بالفصل 84 من الدستور، تم اختصار فترة الحملة الانتخابية إلى 12 يومًا فقط عوضًا عن 21 يومًا.

وأكدت في المقابل أنه لا وجود لأي تغيير في مواعيد الانتخابات التشريعية بالوقت الحالي.