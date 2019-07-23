تقرير رسمي: استقدام 181 سائقة خاصة

المواطن - الرياض

كشف تقرير صادر من الهيئة العامة للإحصاء، عن استقدام 181 سائقة خاصة منذ السماح للمرأة في المملكة بالقيادة وحتى نهاية 2018، وأن عدد السائقين لدى الأسر تجاوز 1.3 مليون سائق بما نسبته 53% من إجمالي العمالة المنزلية.

وأوضحت نشرة سوق العمل للربع الرابع من العام الماضي، أن إجمالي العمالة المنزلية في جميع المهن يصل إلى 2.454.742 عاملاً وعاملة، بينهم 826.895 إناثاً، و1.627.847 ذكوراً.

وأشارت النشرة إلى أن العمالة المنزلية، تنوعت بين مدراء منازل، وسائقين، وخدم وعمال تنظيف المنازل، وطباخين ومقدمي طعام، ومزارعي منازل، وخياطي منازل، وممرضين وصحيين في المنازل، ومدرسين خصوصيين.

يذكر أنه بدأ منذ شوال 1439هـ تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات، وأصدرت مدارس تعليم القيادة بمختلف مناطق المملكة آلاف الرخص للنساء السعوديات والوافدات.