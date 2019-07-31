تقييم الحوادث: التحالف لم يستهدف منازل بني سعد
أكد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني

تقييم الحوادث: التحالف لم يستهدف منازل بني سعد

2019/07/31
الساعة 5:08 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نفى الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن مزاعم الحوثيين وعدد من المنظمات الدولية حول استهداف مناطق مدنية في عدد من المديريات اليمنية.

وقال فريق التقييم إنه بمراجعة المعلومات والإحداثيات والصور التي سبقت وتلت العمليات تبيّن أن التحالف العربي في اليمن لم يستهدف منازل سكنية في مديرية بني سعد بمحافظة المحويت.

وأشار الفريق إلى أنه أجرى تحقيقات ميدانية في 19 ادعاءً، واستمع إلى شهود عيان في الأراضي اليمنية.

ولفت إلى أن التحالف لم يستهدف مدرسة الراعي أو منطقة سعوان في صنعاء، مؤكداً الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في التحقيق بجميع الادعاءات.



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