تكريم معالي د. عبدالله الشهري في ليلة الوفاء

المواطن - الرياض

في ليلة من ليالي الوفاء ووقفة من وقفات التكريم لأهل التميز والإبداع علماً وعملاً تبنى جماعة قرية آل مسلمة من آل وليد بني شهر بمركز وادي زيد التابع لمحافظة النماص فعالية نوعية يوم الأربعاء ٧/ ١١/ ١٤٤٠ هـ تهدف إلى إبراز القدوات الناجحة، وتكريم أولئك المبدعين في المجالات العلمية والإدارية والقيادية، وكان المُحتفى به هو ابن القرية المذكورة معالي الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الشهري، وكان مقر الحفل في قاعة نجد للاحتفالات باستراحة آل مسلمة.

بدأ حفل التكريم باستقبال معالي الدكتور عبدالله ثم قُدمت الضيافة اللازمة، ثم بدأ الحفل بكلمة ارتجلها الدكتور غرمان بن عبدالله بن غصاب ومما ورد فيها “ضيفنا الكبير معالي الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن محمد الشهري.

وأضاف “جمعت خصال النبل، وخلال المروءة، وامتلكت أدوات النجاح والتميز والإبداع متعلماً ومعلماً وعالماً وقائداً؛ فنلت ثقة ولاة الأمر، وكسبت محبة ومودة كل مَن عرفك، وكنت وفياً مِعطاء محباً لقريتك إنساناً ومكاناً.

فلك من جماعة قرية آل مسلمة القدر الجليل، والشكر الجزيل، ودوام الوفاء، وخالص الدعاء”.

ثم سُلمت الهدايا لمعالي الدكتور عبدالله من نائب القرية ومجموعة من كبار السن وأعيان القرية، ثم شارك شيخ قبيلة آل وليد بني شهر الشيخ فهد بن ظاهر بن دعبش بكلمة أثنى على جهود أبناء القرية في تطوير قريتهم وأشاد بلحمتهم وتكاتفهم، كما ذكر مناقب المُحتفى به وأنه عَلَم في العلم والقيادة، ثم شارك الأستاذ على بن صعبان بقصيدة شعرية، ثم شارك العميد متقاعد صالح بن حمدان بكلمة معبراً عن مشاعره حول هذا الاحتفاء النوعي، ثم تناول الجميع طعام العشاء الذي أُعدّ بهذه المناسبة.