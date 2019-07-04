تكليف محمد روراوه بتسيير أعمال الاتحاد العربي لكرة القدم

المواطن - محمد سمعه

أقرّ مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، تكليف الجزائري محمد روراوه بتسيير أعمال الاتحاد العربي لكرة القدم بشكل مؤقت حتى انتخاب الرئيس الجديد.

وذكر الحساب الرسمي لـ الاتحاد العربي لكرة القدم عبر تويتر أن مجلس الإدارة قرّر تكليف محمد روراوه بتسيير الأعمال كرئيس للاتحاد بشكل مؤقت.

وأعلن مجلس اتحاد القدم العربي أنه سيتم فتح باب الترشح لمنصب رئيس الاتحاد اعتبارًا من السادس من يوليو وحتى الثالث والعشرين من الشهر ذاته، ومن ثم ستُعقد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب الرئيس.

وأعرب المجلس عن شكره وتقديره لـ المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ نظير ما قدمه من عمل نوعي ونجاح كبير خلال رئاسته للاتحاد وما شهدته برامج الاتحاد من قفزة نوعية سجلت حضوراً متميزاً في الموسم الماضي، معرباً عن تمنياته بالتوفيق لتركي آل الشيخ.

وكان مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم عقد اجتماعًا طارئًا أمس الخميس في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة محمد روراوه نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

ويُذكر أن تركي آل الشيخ كان أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم عبر حسابه في تويتر.