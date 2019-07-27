تلبية لرغبة الفيصل.. باحث سعودي يفك لغز سناب شات

المواطن - الرياض

حاول باحث سعودي ترجمة كلمة سناب شات، في استجابة لرغبة أمير مكة خالد الفيصل الذي أعلن قبل أيام أنه لن ينطقها مجددًا؛ لعدم وجود مقابل عربي لها.

وقال الباحث الدكتور سعيد القرني عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى: في سياق الاستجابة لدعوة أمير البيان أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز لتعريب ما استجد في حياة الناس من حاجاتهم من الألسنة الأخرى، كانت هذه الأسطر من الجامعة والمجمع معًا، وتختص برغبته عن استعمال لفظ “Snap Chat” إلى ترجمته وتعريبه استنانًا بسمت الأمم الحية في إخضاع الدخيل من الألفاظ لنظامها الصوتي والصرفي.

أولًا: وصف المصطلح:

مصطلح “Snap Chat” مصطلح مركب ترکيبة وصفية على غير القياس في الوصف؛ أول لفظيه (الوصف): Snap دال على الفجاءة والقصر والسهولة والسخرية والاقتطاع؛ وهي المعاني المعجمية (Lexical Meanings) التي يدور عليها اللفظ، وثاني اللفظين والموصوف: (Chat) الدال على الحديث العفوي الذي لا نكلف فيه، وقد يصحبه اللغو والثرثرة.

والترجمة الوضعية للمصطلح حديث الفجاءة أو محادثتها، وقد روعي في تركيب هذه الأداة التواصلية هذا المعنى؛ فلا نحفظ هذا الحديث العارض أو المفاجئ، بل ينسخ الحديث بعضه بعضًا في ذاكرة لحظية.

والجواب عن سؤال السائلين عن تعريبه يقتضي أن يراعى في ذلك كله حفظ حق واضعه الأول في أصل لغته مع إخضاعه لنظام العربية الضوئي والصرفي؛ فيقال: “سنبت فلان أو فلانة سنبتة”؛ إذا استعمل هذه الوسيلة، والاسم منه سنبتة، وتجمع على سنابت، على أن العربية تجري هذه المادة السنبتة للدلالة على البرهة من الزمن؛ فيقولون: “مضی سنب من الدهر”؛ أي برهة.

ثانيًا: التوصية:

وأوصى الباحث بتسمية التطبيق سنبتًا، والواحد من سنبتة وجمعها سنابت.

ثالثًا: موجب التوصية:

وأكد الباحث أن الهدف من هذه الترجمة هو إثراء اللغة العربية بإضافة معنی مستحدث للفظ من ألفاظها المعربة؛ هو السنبتة.