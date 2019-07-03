تنبيه لأهالي الرياض.. موجة غبار تسبب تدني الرؤية الأفقية

المواطن - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا على منطقة الرياض يشمل ”الأفلاج، الخرج، السليل، العاصمة الرياض، حوطة بني تميم، رماح، وادي الدواسر”.

وتشمل الحالة الجوية استمرار العوالق الترابية المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، والتي بدأت صباح اليوم الأربعاء، وستنتهي في الثالثة فجر الخميس.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، استمرار نشاط الرياح السطحية على مناطق الشرقية والرياض ومنطقة نجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك على مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقعت الأرصاد، تكوّن سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير، يمتد إلى مرتفعات الباحة.