تنبيه لأهالي نجران.. غبار ورياح نشطة

المواطن - نجران

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمنطقة نجران بشأن أتربة مثارة ونشاط للرياح السطحية مع شبه انعدام للرؤية.

وأوضحت الأرصاد، أن الحالة تشمل “بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة”، وتبدأ في الساعة 6:00 اليوم السبت، وتستمر حتى الساعة 10:00 من اليوم نفسه.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، نجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، عسير، والباحة وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.