تنسيق بريطاني أمريكي ضد إيران

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، عن تنسيق متبادل بين لندن وواشنطن بشأن التواجد العسكري للمملكة المتحدة في منطقة مضيق هرمز، وذلك لتأمين حركة التجارة العالمية في الممر الملاحي المهم.

التنسيق المتبادل بين الولايات المتحدة وبريطانيا، أتى قبل اتخاذ الأخيرة قرارًا بإرسال المدمرة HMS دنكان، وذلك على خلفية هجوم الزوارق الإيرانية التابعة للحرس الثوري على ناقلة نفط بريطانية منذ أيام قليلة في مضيق هرمز.

التحالف العسكري

وتوافقت الرغبة البريطانية مع محاولات الولايات المتحدة لتكوين تحالف عسكري بحري في المنطقة، لا سيما بعد أن هددت إيران بالتحرش بناقلات النفط المختلفة في الممر الملاحي، وهو الأمر الذي شهدته المنطقة في 6 حالات متتالية في أقل من شهرين.

واقترح مسؤولون في الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل تحالف عسكري لحماية المنطقة من التهديدات الإرهابية، وذلك بغرض توفير الأمان والسلامة للناقلات التجارية التي تعتمد بصفة شبه رئيسية على هذا الممر الملاحي لنقل البضائع لمناطق مختلفة حول العالم.

المدمرة البريطانية

وعلى الرغم من تنسيقها العسكري الكامل مع الولايات المتحدة، فإن إرسال بريطانيا للمدمرة HMS دنكان إلى مضيق هرمز، يأتي في إطار مساعيها لزيادة تواجدها العسكري.

وأكدت مصدر في شبكة سكاي نيوز البريطانية، أن الاستعداد لإرسال المدمرة البحرية ليس على صلة بالدخول في أي تحالفات عسكرية.

وتشير تلك التصريحات إلى أن التواجد العسكري البريطاني قد يتم تدعيمه بشكل أكبر في مضيق هرمز خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة إذا ما تم اتخاذ قرارات فعلية في اتجاه تكوين تحالف عسكري في تلك المنطقة.