تهديد جديد يُلاحق النصر

المواطن - محمد سمعه

تأجل عقد الجمعية العمومية لـ نادي النصر اليوم الخميس؛ وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني على أن يُعلن الموعد الجديد في وقت لاحق.

ويمرّ نادي النصر بفترة صعبة حاليًا، وذلك بسبب عدم انتخاب رئيسًا للنادي حتى الآن، خاصة أن هذا يؤثر على تركيز الفريق الأول لكرة القدم بالسلب، ويؤثر بالسلب على عدم تحرك النصر لحسم الصفقات المطلوبة في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان صفوان السويكت المرشح لرئاسة نادي النصر تحدّث في تصريحات صحافية وأكد بأنه سيسحب ترشحه من رئاسة النادي في حال امتنع أعضاء القائمة الذهبية عن حضور الجمعية العمومية وعدم التصويت.

الفكرة قد تُنفذ

وربما قد يتجه صفوان السويكت لتنفيذ ما يفكر به وهو الانسحاب من رئاسة النصر، بعد تأجيل عقد الجمعية العمومية اليوم الخميس.

وفي حال انسحب صفوان السويكت من رئاسة النصر، سيتبقى فقط ثلاث قوائم تنافس على رئاسة النصر وهي قائمة صالح الأطرم، قائمة إبراهيم العثمان، قائمة نصر النصر.

وكان الناقد الرياضي محمد الدويش، وجّه نقدًا إلى الهيئة العامة للرياضة بسبب إعلانها عن تواجد 5 قوائم لرئاسة النصر دون عرضها على الأعضاء الذهبيين في العالمي، حيث يملك الأعضاء الذهبيون الصلاحية من أجل اختيار الأنسب لرئاسة العالمي في المرحلة المقبلة.

ويُذكر أن تركي الدهام كان أعلن انسحابه من سباق الترشح لرئاسة النصر من أجل مصلحة العالمي.