تهديد يُلاحق زيدان بعد فضيحة الريال ضد أتلتيكو مدريد

المواطن - محمد سمعه

تعرض نادي ريال مدريد الإسباني، تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، للخسارة بنتيجة مذلة في مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد الودية، والتي أُقيمت صباح اليوم السبت.

وكانت مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد انتهت بفوز الأخير بسباعية مقابل ثلاثة أهدافـ في مباراة أقيمت ضمن مباريات بطولة الكأس الدولية للأبطال في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويذكر أن مصير المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مع نادي ريال مدريد أصبح مُهددًا، بعد الخسارة في لقاء الريال ضد أتلتيكو مدريد، حيث طالب الكثيرون من جمهور ريال مدريد عبر تويتر برحيل زيدان عن قيادة الريال.

وانتقدت جماهير ريال مدريد، المدرب الفرنسي زيدان؛ وذلك بسبب عدم اعتماده على غاريث بيل وموافقته على رحيل الإسباني داني سيبايوس لـ آرسنال الإنجليزي، مع اعتماده على عناصر لا تُفيد في مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد.

وكانت مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، شهدت تقدم نادي أتلتيكو مدريد بقيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بسداسية دون رد حتى الدقيقة الستين من عمر المباراة.

ونجح المهاجم الإسباني دييغو كوستا لاعب الأتلتيكو في إحراز أربعة أهداف “سوبر هاتريك” في مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، كما تم طرده بالبطاقة الحمراء في الدقيقة السادسة والستين من عمر المباراة.

وقبل إقامة مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، كان الفرنسي زيدان صرّح بأنه يتمنى رحيل غاريث بيل عن صفوف ريال مدريد، خاصة أن زيدان لن يعتمد على اللاعب الويلزي في الموسم الجديد 2019-2020.

وشارك اللاعب البلجيكي إدين هازارد في مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، ولكنه لم ينجح في تقديم الأداء المنتظر منه، كما شهدت المباراة أيضًا مشاركة اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش.

وستحدث العديد من التغييرات في ريال مدريد بعد مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، خاصة أن جماهير النادي الملكي لن تتحمل فشلًا آخر بعد النتائج الكارثية لريال مدريد في موسم 2018-2019.