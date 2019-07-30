تهيئة القوى العاملة بالمسجد الحرام لموسم الحج

المواطن - واس

أعلنت الإدارة العامة للشؤون الخدمية ممثلة بإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام عن انتهائها من كافة الاستعدادات المتعلقة بموسم حج هذا العام 1440 هـ .

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية محمد بن مصلح الجابري أن الإدارة قامت بإعداد أكثر من 4 آلاف فرد من الكوادر البشرية إضافة إلى 400 آلة لتنظيف المسجد الحرام ومرافقه وساحاته الخارجية ، والعمل على تطهير وتطييب السجاد ضمن منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام .

يذكر أن إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام تعنى بنظافة وتطهير المسجد الحرام ومرافقه باستخدام المعدات الحديثة وتجهيز أدوات النظافة ومواد التنظيف والتعقيم .