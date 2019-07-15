توتنهام يخطط لإحراج ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

أظهر المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينيو المدير الفني لـ توتنهام هوتسبير الإنجليزي، رغبة كبيرة في الاحتفاظ باللاعب الدنماركي كريستيان إيركسن رغم اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني، بالتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونقلت صحيفة أس الإسبانية تصريحات بوتشتينيو والذي قال: أتمنى أن يبقى كريستيان إيركسن معنا في صفوف نادي توتنهام، إيركسن لاعب رائع للغاية.

وأضاف بوتشيتينيو: لا أعلم ما الذي سيحدث ولكنني أتمنى بقائه في صفوف نادي توتنهام، بالتأكيد.

ويذكر أن كريستيان إيركسن قدم موسمًا مميزًا مع نادي توتنهام هوتسبير في موسم 2018-2019، حيث احتل السبيرز المركز الرابع في الدوري الإنجليزي ووصل توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ضد فريق ليفربول الإنجليزي.

جدير بالذكر أن كريستيان إيركسن شارك مع المنتخب الدنماركي في بطولة كأس العالم 2018 والتي أُقيمت في روسيا.