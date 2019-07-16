تونس تؤهل القادسية

المواطن - محمد سمعه

يستعدّ الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية لخوض معسكر إعدادي في دولة تونس ولمدة 20 يومًا خلال الفترة المقبلة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي القادسية عبر تويتر أن معسكر الفريق الأول سيبدأ يوم 18 يوليو وسيتخلله أربع مباريات ودية.

وسينتهي معسكر فريق القادسية في الثامن من أغسطس المقبل بالعودة إلى مدينة الخُبر.

ويسعى نادي القادسية للعودة إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية موسم 2019-2020، بعدما هبط لـ دوري الدرجة الأولى السعودي في الموسم الماضي باحتلاله المركز الرابع عشر.

من ناحية أخرى، تتنافس أندية الاتحاد والهلال والأهلي على التعاقد مع اللاعب هارون كمارا مهاجم نادي القادسية في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأصبح نادي الاتحاد مهتمًا بالتعاقد مع هارون كمارا، بعدما فشل العميد في التعاقد مع اللاعب عبدالفتاح آدم مهاجم التعاون السابق والمنضم حديثًا لـ صفوف نادي النصر.

ويسعى نادي الاتحاد للتعاقد مع اللاعب هارون كمارا مقابل 20 مليون ريال، كما أن نادي الهلال يرغب وبقوة في ضم كمارا مقابل 15 مليون ريال.