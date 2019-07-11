تونس تُمطر شباك مدغشقر بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

صعد المنتخب التونسي الأول لكرة القدم إلى دور نصف النهائي بـ بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، وذلك بعد الفوز على منتخب مدغشقر بثلاثية دون رد في دور الأربعة.

الشوط الأول

وبدأ الشوط الأول من مباراة تونس ومدغشقر، بأداء هادئ من قبل الفريقين حيث لم ينجح أي من المنتخبين في إحراز الهدف الأول خلال الشوط الأول من المباراة.

وانتهى النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، كشر المنتخب التونسي عن أنيابه الهجومية فنجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب فرجاني ساسي في الدقيقة الثانية والخمسين من عمر المباراة بعدما ارتطمت الكرة في جسد لاعب مدغشقر.

وواصل المنتخب التونسي، ضغطه الهجومي، بشراسة وذلك من أجل إضافة الهدف الثاني حيث نجح اللاعب يوسف المساكني في إحراز الهدف الثاني لتونس بالدقيقة الـ61.

وفي الدقيقة الـ93، سجل اللاعب نعيم سليتي الهدف الثالث لـ منتخب تونس لتنتهي المباراة بفوز تونس بثلاثية دون رد.

وسيواجه، منتخب تونس نظيره السنغالي يوم الأحد المقبل في دور نصف النهائي، وسيواجه المتأهل من تونس والسنغال، الفائز من مباراة الجزائر ونيجيريا في الدور النهائي.