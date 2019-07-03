تونس .. وتصحيح الأوضاع ضد غانا

المواطن - مروة نبيل

ظهر منتخب تونس الأول لكرة القدم بمستوى مخيب للآمال، خلال منافسات دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، الأمر الذي أحبط الجماهير قبل مباراة نسور قرطاج ضد غانا في دور الـ16.

تونس:

وعلى الرغم من خطف نسور قرطاج بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، إلا أن مستوى منتخب تونس الأول لكرة القدم، أثار قلق الجماهير والنقاد الرياضيين الذين انتقدوا اختيارات المدرب آلان جيريس وطريقة لعبه وتوظيفه للاعبين.

وحقق منتخب تونس الأول لكرة القدم 3 تعادلات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث افتتح مشواره بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 أمام أنغولا، قبل أن يُكرر النتيجة ذاتها ضد مالي في الجولة الثانية.

واختتم منتخب تونس الأول لكرة القدم منافسات دور المجموعات، بتعادل سلبي محبط أمام موريتانيا، ليكتفي بالمركز الثاني في مجموعته، ويتأهل لملاقاة غانا في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

تونس ضد غانا:

وتلعب تونس ضد غانا على ملعب الإسماعيلية، مساء يوم الاثنين المقبل، في إطار مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ويأمل نسور قرطاج في تصحيح مساره ومصالحة الجماهير بخطف بطاقة التأهل.

وتصطدم رغبة نسور قرطاج في مباراة تونس ضد غانا بقوة النجوم السمراء، الذي تأهل كأول المجموعة السادسة في كأس الأمم الإفريقية برصيد 5 نقاط، حيث تعادل مع بنين والكاميرون، وفاز على غينيا بيساو.