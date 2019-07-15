تويتر تطلق موقعها الجديد

المواطن - متابعة

أعلنت تويتر عن بدئها في إطلاق موقعها الجديد على شبكة الإنترنت Twitter.com اعتبارًا من اليوم، وذلك بكل ما سيحمله من تحديث وتجديد، ليصبح أسرع وأسهل في التصفح وأكثر تخصيصًا.

ويتميز الموقع الجديد بمظهر وشكل محدث يتماشى مع تطبيق تويتر على الأجهزة الأخرى؛ مما يسهل الوصول إلى بعض ميزاتك المفضلة، مع مزيد من الخيارات لتتمكن من تخصيصه بما يناسبك.

وقالت تويتر في بيانها: “لقد عملنا لفترة على اختبار جوانب التصميم الجديد حتى نتمكن من التأكد من أن الموقع الجديد يعكس كيفية استخدامك لتويتر”.

وأضاف التطبيق أنه بفضل مئات الآلاف من الردود التي تلقيناها خلال تلك الاختبارات، ستسهم ميزات Twitter.com في تسهيل الوصول إلى المحادثات ومتابعتها، وجعلها أكثر متعة.