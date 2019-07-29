ثلاثي الهلال المصاب يُشارك في المران الجماعي

المواطن - مروة نبيل

شارك ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ سلمان الفرج، نواف العابد، متعب المفرج، في الجزء الأول من التدريبات الجماعية، اليوم الاثنين.

ويأمل الجهاز الفني، بقيادة الروماني رازفان لوسيسكو، في تجهيز الثلاثي الفرج، العابد والمفرج بدنيًّا بشكل جيد قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ويغيب نواف العابد عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منذ شهر فبراير الماضي؛ بسبب معاناته من إصابة في الحوض، وخاض مرحلة تأهيل بدني وفني خلال الفترة الماضية.

وخضع سلمان الفرج لعملية جراحية لفتاق أسفل البطن، شهر مايو الماضي، ويسعى للعودة إلى الهلال والمشاركة في المباريات المقبلة، خاصة أنه أنهى برنامجه التأهيلي والعلاجي، فيما يؤدي متعب المفرج برنامجًا تأهيليًّا لشعوره بآلام في الكاحل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الأهلي ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، في السادس من شهر أغسطس المقبل.