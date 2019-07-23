ثلاثي يونايتد وسان جيرمان يعرقلون صفقة ديبالا

المواطن - مروة نبيل

ينتظر ناديا مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، حل أوضاعهما الخاصة قبل الدخول في صفقة نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني باولو ديبالا.

وأكد موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن نادي مانشستر يونايتد ينتظر حسم موقف الثنائي الفرنسي بول بوغبا والبلجيكي روميلو لوكاكو، قبل اتخاذ خطوات جادة للتعاقد مع باولو ديبالا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار الموقع الإيطالي، إلى أن الأمر ذاته ينطبق على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يؤجل التفاوض مع ديبالا، انتظارًا لحسم رحيل لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وتراجعت نسبة مشاركة باولو ديبالا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس منذ قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الميركاتو الصيفي الماضي، وسط أنباء عن وضعه على قائمة المعروضين للبيع.

ويُشارك باولو ديبالا في فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس لمنافسات الموسم الجديد بكامل تركيزه، ولا ينظر إلى احتمالية رحيله، حيث يعتبر ضمن خطة ساري.

يُذكر أن نادي بايرن ميونيخ الألماني يرغب في التعاقد مع الأرجنتيني ديبالا، إلا أنه ينتظر الوقت المناسب للتفاوض بقوة وحسم الصفقة.