جامعة الجوف تعلن أسماء المرشحين للقبول الجامعي

المواطن - واس

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف، أسماء الطلبة المرشحين والمرشحات للقبول للعام الجامعي 1440- 1441 هـ لدراسة مرحلة البكالوريوس بمختلف التخصصات.

وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور ناصر بن فهد العتيبي، أن أعداد المرشحين للقبول في الجامعة للعام المقبل في مرحلة البكالوريوس من الطلاب والطالبات

بلغ 7955 متقدماً ومتقدمة، الطلاب منهم 3971، والطالبات 3984، مشيراً إلى أنه تم قبول جميع المتقدمين من مدارس منطقة الجوف بنسبة 68.46 % من إجمالي المرشحين والمرشحات في مختلف فروع الجامعة.

ودعا العتيبي، الجميع إلى الدخول عبر البوابة الإلكترونية للقبول والاطلاع على نتائج ترشيحهم للقبول للعام الجامعي، وتأكيد تثبيت قبولهم حتى يوم الثلاثاء

1440/11/6 هـ، وذلك بناء على الرغبة التي تم إدخالها، مشدداً على أهمية التثبيت خلال الوقت المحدد.

يذكر أن من تقدموا بطلب القبول في الجامعة قد تجاوز عددهم 13500 بين ذكور وإناث، فيما سيدرس من المرشحين والمرشحات 2291 طالباً و 1996 طالبة للدراسة في

مقرات الجامعة بسكاكا، وفي القريات 1050 طالباً و 1258 طالبة، بينما سيدرس في محافظة طبرجل 630 طالباً و 730 طالبة.