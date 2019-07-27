جامعة الجوف تعلن بدء التسجيل ببرامج الدبلوم

أعلنت جامعة الجوف ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر فتح التسجيل في عدد من برامج الدبلوم لحملة الثانوية العامة، ودبلوم الموارد البشرية لحملة البكالوريوس للعام الجامعي 1441/1440هـ، وهي مُصنّفة من قبل وزارة الخدمة المدنية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
البرامج:
* لحملة البكالوريوس:
1- دبلوم الموارد البشرية (فصلان دراسيان) (للجنسين) – سكاكا.
* لحملة الثانوية العامة:
1- دبلوم التحرير الصحفي (4 فصول دراسية) (للجنسين) سكاكا.
2- دبلوم الإدارة المكتبية (فصلان دراسيان) (للجنسين) القريات.
3- دبلوم الاتصالات وشبكات الحاسب الآلي (5 فصول دراسية) (للرجال فقط) (ثانوية – علمي فقط) سكاكا.
4- دبلوم الاتصالات وشبكات الحاسب الآلي (5 فصول دراسية) (للجنسين) (ثانوية – علمي فقط) القريات.
موعد التسجيل:
– التسجيل متاح حالياً وينتهي يوم السبت بتاريخ 1440/12/16هـ.
طريقة التسجيل:
– يمكن التسجيل على برامج الدبلوم من خلال الروابط المرفقة في صفحة البرامج التعليمية الدبلومات (بعد قراءة ضوابط وشروط القبول في الدبلومات) عبر الرابط التالي:
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