جامعة الحدود الشمالية تفتح باب القبول في برامج التجسير للتخصصات الصحية

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الحدود الشمالية عن فتح باب القبول في برنامج التجسير للتخصصات الصحية للعام الجامعي 1440 /1441هـ خلال الفترة من يوم الخميس (1 /11 /1440) حتى نهاية دوام يوم الخميس (8 /11 /1440هـ).
التخصصات المتاحة للتسجيل:
- تقنية المختبرات الطبية (رجال – نساء ).
- التمريض (نساء ).
الشروط العامة للتسجيل:
- أن يكون المتقدم / ة سعودي الجنسية.
- التفرغ للدراسة طيلة فترة البرنامج.
- أن يكون معدل الطالب/ة في الشهادة الجامعية المتوسطة أو شهادة الدبلوم جيد فما فوق.
- أن يكون التخصص في برنامج التجسير امتداداً لتخصص الطالب في الشهادة الجامعية المتوسطة أو شهادة الدبلوم للحصول على درجة البكالوريوس.
- أن يكون لدى المتقدم/ة شهادة تصنيف مهني وبطاقة تسجيل مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عند الالتحاق في البرنامج.
- شهادة إحدى الاختبارات القياسية لإجادة اللغة الإنجليزية (إن وجدت ).
- اجتياز فصل اللغة الإنجليزية كاملاً كمتطلب للالتحاق بالبرنامج.
الشروط الخاصة للتسجيل في التخصصات:
* تقنية المختبرات الطبية (رجال – نساء):
- شهادة دبلوم لا تقل مدته عن سنتان بعد الثانوية العامة في تخصص (تقنية المختبرات الطبية).
* التمريض (نساء ):
- أن تكون الطالبة حاصلة على الشهادة الجامعية المتوسطة أو شهادة دبلوم لا تقل مدته عن سنتان بعد الثانوية العامة في تخصص (التمريض) وأن تكون الجهة المانحة للمؤهل جهة حكومية.
* الرسوم الدراسية للبرامج:
يلتزم الطالب /ة بسداد مبلغ (15000) ريال لكل فصل دراسي، وذلك قبل بداية الفصل ليتم تسجيل المقررات بحسب الخطة الدراسية لكل برنامج، وبحسب شهادة المتقدم الحاصل/ه عليها من قبل الطالب/ة، باستثناء فصل اللغة الإنجليزية تبلغ رسومه الدراسية (5000) ريال.
آلية المفاضلة:
– المفاضلة على القبول حسب أعلى معدل تراكمي.
آلية التقديم:
- يتم التقديم من خلال الرابط الإلكتروني للتسجيل.
- سترسل العمادة رسائل SMS على الجوال للمتقدمين المقبولين مبدئياً في البرامج.
ضوابط القبول في البرامج:
- الالتزام بلائحة الدراسة المعمول بها في الجامعة والتقيد بكافة التعليمات المنظمة لسير الدراسة.
- القبول النهائي مرتبط: بصحة البيانات المدخلة، سداد رسوم البرنامج كاملة (فصلياً، وبعدها يتم إصدار الرقم الجامعي.
- لا يتم استرداد الرسوم نهائياً في حال إصدار الرقم الجامعي والتي تصدر في الأسبوع الأول من بدء الدراسة بتاريخ (2 / 1 / 1441 هـ).
- يفقد الطالب مقعده الدراسي في حالة عدم مباشرته للدراسة خلال الأسبوعين الأولين من بدء الدراسة.
- الالتزام بمطابقة أصول الوثائق والمستندات التي يتطلبها الالتحاق بالبرنامج بعد إعلان قائمة المقبولين مبدئياً، ويتحمل المتقدم أي تبعات تتعلق بعدم صحة البيانات أو المستندات المقدمة.
- للتسجيل في البرامج رسوم إدارية مقدارها (100) ريال هي رسوم تسجيل غير مستردة إطلاقاً وتدفع عند تقديم الطلب.
- السداد يكون باسم (المتقدم أو المتقدمة) فقط وليس شخص آخر كما لا يقبل السداد من خلال الهاتف المصرفي أو الصراف (لعدم ظهور بيانات المودع كاملة).