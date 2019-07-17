جامعة الطائف تكشف موعد إعلان الشواغر

المواطن - الطائف

أعلنت جامعة الطائف أنها أجرت عملية ترقية القبول في الجامعة للعام الجامعي الجديد 1440-1441 هـ.

وقالت الجامعة إن عمادة القبول والتسجيل أجرت عملية ترقية القبول بناء على ترتيب الرغبات.

وستقوم الجامعة بالإعلان عن المقاعد الشاغرة للعام الجامعي المقبل، يوم الاثنين ١٩ ذو القعدة ١٤٤٠هـ.

وفيما يلي مواعيد القبول للعام الجامعي 1440/1441هـ بجامعة الطائف م الاجراء التاريخ ملاحظات مــن إلــــى 1 فتح البوابة لاستقبال طلبات تجسير الكلية التقنية الاحد 14/9/1440هـ الموافق 19/05/2019م السبت 20/9/1440هـ الموافق 25/05/2019م 2 فتح بوابة القبول لطلبات البكالوريوس ودبلوم المجتمع والمنح الداخلية الأربعاء 9/10/1440هـ الموافق 12/06/2019م السبت 26/10/1440هـ الموافق 29/06/2019م سيتم الإغلاق الساعة 2ظهراً 3 إعلان نتائج تجسير الكلية التقنية الخميس 17/10/1440هـ الموافق 20/06/2019م 4 فرز طلبات البكالوريوس ودبلوم المجتمع الأحد 27/10/1440هـ الموافق 30/06/2019م الثلاثاء 06/11/1440هـ الموافق 09/07/2019م 5 إعلان نتائج المقبولين وتثبيت القبول والحصول على الرقم الجامعي الأربعاء 07/11/1440هـ الموافق 10/07/2019م الأحد 11/11/1440هـ الموافق 14/07/2019م 6 آخر موعد لتثبيت القبول الأحد 11/11/1440هـ الموافق 14/07/2019م 6 إعلان نتائج ترقية القبول الخميس 15/11/1440هـ الموافق 18/07/2019م الساعة 2ظهراً 7 التقديم على المقاعد الشاغرة الاثنين 19/11/1440هـ الموافق 22/07/2019م الأربعاء21/11/1440هـ الموافق 24/07/2019م سيتم الإغلاق الساعة 2ظهراً 8 تثبت القبول على المقاعد الشاغرة الاثنين 26/11/1440هـ الموافق 29/07/2019م الأربعاء28/11/1440هـ الموافق 31/07/2019م سيتم الإغلاق الساعة 2ظهراً 9 فتح التحويل الخارجي الاثنين 27/11/1440هـ الموافق 30/07/2019م الأربعاء4/12/1440هـ الموافق 31/07/2019م 10 إعلان نتائج التحويل الخارجي الثلاثاء19/12/1440هـ الموافق 20/08/2019م 11 تسجيل الجداول للطلبة المقبولين (المستجدين) الأربعاء 20/12/1440هـ الموافق 21/08/2019م الاثنين25/11/1440هـ الموافق 26/08/2019م 12 بداية الدراسة الأحد02/01/1441هـ الموافق 01/09/2019م