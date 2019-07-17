جامعة الطائف تكشف موعد إعلان الشواغر
بعد ترقية القبول بناء على ترتيب الرغبات

جامعة الطائف تكشف موعد إعلان الشواغر

2019/07/17
الساعة 3:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1660
0
طباعة
المواطن - الطائف

أعلنت جامعة الطائف أنها أجرت عملية ترقية القبول في الجامعة للعام الجامعي الجديد 1440-1441 هـ.

وقالت الجامعة إن عمادة القبول والتسجيل أجرت عملية ترقية القبول بناء على ترتيب الرغبات.

وستقوم الجامعة بالإعلان عن المقاعد الشاغرة للعام الجامعي المقبل، يوم الاثنين ١٩ ذو القعدة ١٤٤٠هـ.

وفيما يلي مواعيد القبول للعام الجامعي 1440/1441هـ بجامعة الطائف

م الاجراء التاريخ ملاحظات
مــن إلــــى
1 فتح البوابة لاستقبال طلبات تجسير الكلية التقنية الاحد 14/9/1440هـ

الموافق 19/05/2019م

 السبت 20/9/1440هـ

الموافق 25/05/2019م

  
2 فتح بوابة القبول لطلبات البكالوريوس ودبلوم المجتمع والمنح الداخلية الأربعاء 9/10/1440هـ

الموافق 12/06/2019م

 السبت 26/10/1440هـ

الموافق 29/06/2019م

 سيتم الإغلاق الساعة 2ظهراً
3 إعلان نتائج تجسير الكلية التقنية الخميس 17/10/1440هـ

الموافق 20/06/2019م
4 فرز طلبات البكالوريوس ودبلوم المجتمع الأحد 27/10/1440هـ

الموافق 30/06/2019م

 الثلاثاء 06/11/1440هـ

الموافق 09/07/2019م

  
5 إعلان نتائج المقبولين وتثبيت القبول والحصول على الرقم الجامعي الأربعاء 07/11/1440هـ

الموافق 10/07/2019م

 الأحد 11/11/1440هـ

الموافق 14/07/2019م

  
6 آخر موعد لتثبيت القبول الأحد 11/11/1440هـ

الموافق 14/07/2019م
6 إعلان نتائج ترقية القبول الخميس 15/11/1440هـ

الموافق 18/07/2019م

 الساعة 2ظهراً
7 التقديم على المقاعد الشاغرة الاثنين 19/11/1440هـ

الموافق 22/07/2019م

 الأربعاء21/11/1440هـ

الموافق 24/07/2019م

 سيتم الإغلاق الساعة 2ظهراً
8 تثبت القبول على المقاعد الشاغرة الاثنين 26/11/1440هـ

الموافق 29/07/2019م

 الأربعاء28/11/1440هـ

الموافق 31/07/2019م

 سيتم الإغلاق الساعة 2ظهراً
9 فتح التحويل الخارجي الاثنين 27/11/1440هـ

الموافق 30/07/2019م

 الأربعاء4/12/1440هـ

الموافق 31/07/2019م

  
10 إعلان نتائج التحويل الخارجي الثلاثاء19/12/1440هـ

الموافق 20/08/2019م
11 تسجيل الجداول للطلبة المقبولين (المستجدين) الأربعاء 20/12/1440هـ

الموافق 21/08/2019م

 الاثنين25/11/1440هـ

الموافق 26/08/2019م

  
12 بداية الدراسة الأحد02/01/1441هـ

الموافق 01/09/2019م



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم