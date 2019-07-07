جامعة حفر الباطن تطلق 9 دبلومات للرجال والنساء

المواطن - فواز الأسلمي – حفر الباطن

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة حفر الباطن 9 دبلومات للرجال والنساء منها 6 دبلومات ما بعد الثانوية في شبكات الحاسب والإدارة العامة والمحاسبة واللغة الإنجليزية لقطاع الأعمال، والسكرتارية والتحرير، والإدارة المالية، و3 دبلومات عليا في الإرشاد الأسري والمحاماة والموارد البشرية.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن مبارك آل جلدة أن الدبلومات مهنية ومُصنّفة من وزارة الخدمة المدنية وسيبدأ التسجيل فيها بدءًا من غدٍ الاثنين 5 ذي القعدة 1440هـ وتتوفر كافة الشروط والطلبات في موقع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر على الرابط: (هنا).

ومن جانبه أشار آل جلدة أن عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بصدد إطلاق دورات مسائية لشباب حفر الباطن لتعليم اللغة الإنجليزية في شهر سبتمبر المقبل وسوف يكون الأساتذة أجانب لغتهم الأم هي الإنجليزية.