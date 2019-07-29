جامعة طيبة تعلن بدء التسجيل في برنامج الدبلوم العالي للعلوم البيئية

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة طيبة ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بدء التسجيل في برنامج الدبلوم العالي للعلوم البيئية (للرجال فقط – مدفوع) لحملة البكالوريوس بكلية العلوم بالمدينة المنورة، ولمدة عام دراسي، والبرنامج مُصنف من وزارة الخدمة المدنية، وذلك وفقاً لطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

– برنامج الدبلوم العالي للعلوم البيئية (للرجال فقط – مدفوع).

مدة البرنامج:

– عام دراسي.

شروط عامة:

1- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها في أحد التخصصات التالية (الكيمياء، الأحياء، علم النبات، علم الحيوان، العلوم الزراعية، وأي تخصص في البيئة).

2- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

3- تعبئة نموذج طلب الالتحاق ببرامج العمادة.

4- سداد الرسوم الدراسية المقررة.

5- أن يستوفي أي شروط أخرى تحددها الجامعة.

6- تطبق اللائحة المالية لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر ولائحة الدراسات العليا في البرامج في حالات الانسحاب أو الاعتذار.

7- استكمال الحدّ الأدنى من الطلاب المحددين للبدء في كل برنامج، وفي حال عدم توفر الحد الأدنى فستعاد الرسوم للمسجلين خلال أسبوع عمل من موعد بدء الدراسة للدبلومات الأخرى.

موعد التسجيل:

– التسجيل متاح الآن وينتهي بتاريخ 1440/12/16هـ.

طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا