جامعة نجران تستقبل طلبات الابتعاث
ضمن برنامج بعثتك .. وظيفتك

جامعة نجران تستقبل طلبات الابتعاث

2019/07/16
الساعة 11:52 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - نجران

أعلنت جامعة نجران البدء في استقبال طلبات الترشيح على برنامج “بعثتك .. وظيفتك” اعتباراً من الغد وحتى 29 من شهر ذي القعدة الجاري.

ودعت الجامعة الراغبين في التقديم على التخصصات المطروحة الاطلاع على الشروط عبر البوابة الإلكترونية على موقع الجامعة عبر الرابط: (هنا)، مشددةً على أنه لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم.

يذكر أن الجامعة وقعت اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم لتنفيذ برنامج “بعثتك .. وظيفتك” ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لسد احتياج الجامعة من أعضاء هيئة التدريس بالتعيين على وظيفة أستاذ مساعد بعد الحصول على المؤهل المطلوب.



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