جانغ هيون سو .. كذبته أضاعته

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال الجمعة عن تعاقده مع اللاعب الكوري الجنوبي جانغ هيون سو من نادي إف سي طوكيو الياباني ولمدة ثلاث سنوات.

وجاء تعاقد نادي الهلال مع اللاعب جانغ هيون سو لتدعيم الصفوف الدفاعية لأزرق العاصمة، في ظل اقتراب اللاعب الأسترالي ميلوش ديجينيك من الرحيل عن صفوف الفريق الهلالي في الفترة المقبلة.

وارتكب اللاعب جانغ هيون سو ربما الخطأ الأكبر في حياته والذي كلفه الكثير بعد مشاركته مع منتخب كوريا الجنوبية في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

واعترف اللاعب جانغ هيون سو بأنه كذب وتلاعب ببعض الأوراق والتي تخص عدد ساعات الخدمة الاجتماعية والتي قدمها لمجتمعه في كوريا الجنوبية بعد حصوله على إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية في بلاده.

وأقر جانغ هيون سو بأنه قدم أوراق كاذبة تُفيد بأنه أدى عدد ساعات الخدمة الاجتماعية كاملة وهذا مالم يحدث بسبب تساقط الثلوج في بعض مناطق كوريا الجنوبية خلال عامين مما أدى إلى إعاقة العمل ونشاطات المدينة.

عقاب قاسي

وبعد اعتراف جانغ هيون سو بفعلته قررت السلطات في كوريا الجنوبية، حرمانه نهائيًا من تمثيل المنتخب الكوري الجنوبي مدى الحياة بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 30 مليون وون كوري جنوبي.

وكان جانغ هيون سو فاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية بعام 2014في كوريا الجنوبية، وهذا ما جعله يحصل على إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش الكوري الجنوبي.

جدير بالذكر أن اللاعب جانغ هيون سو شارك مع منتخب كوريا الجنوبية في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، ووقتها ودع منتخب كوريا الجنوبية البطولة من الدور الأول رفقة المنتخب الألماني.

وسبق للاعب جانغ هيون سو اللعب في الدوري الصيني مع نادي جوانجزو ونادي طوكيو الياباني، كما مثل منتخب كوريا الجنوبية في الفترة من عام 2013 حتى 2018.