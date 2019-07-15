جاهز شريكًا لـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، اليوم، عن توقيعه اتفاقية شراكة مع مؤسسة جاهز، ولمدة خمس مواسم.

ونشر الحساب الرسمي لـ نادي الهلال عبر تويتر صورًا من توقيع اتفاقية الشراكة، والتي تمت في قاعة كبار الشخصيات في ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ووقع الاتفاقية كل من فهد بن نافل رئيس الهلال وغصاب المنديل الرئيس التنفيذي لشركة جاهز، وسط حضور أعضاء من مجلس إدارة نادي الهلال وعدد من كبار التنفيذيين في شركة جاهز.

وسيظهر شعار جاهز في منطقة أعلى الصدر في قمصان فرق كرة القدم في نادي الهلال.

وكان نادي الهلال وقع اتفاقية شراكة مع شركة FLY IN لتكون الشريك الرسمي والحصري لأزرق العاصمة في مجال السفر والسياحة.

وسيظهر شعار شركة FLY IN في المنطقة العلوية من الكتف الأيمن في قمصان فرق كرة القدم بالنادي.