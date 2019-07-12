جبل طارق تكشف حمولة الناقلة الإيرانية

المواطن - متابعة

كشفت سلطات جبل طارق عن حمولة ناقلة النفط الإيرانية جريس1 التي تم احتجازها قبل أسبوع في طريقها إلى سوريا.

وأكدت سلطات جبل طارق أن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة الأسبوع الماضي كانت تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الخفيف.

وكانت سلطات جبل طارق قد اعتقلت أمس قائد الناقلة بتهمة خرق العقوبات الأوروبية على حكومة بشار الأسد.

واحتجز مُشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة (جريس 1) يوم الخميس قبل الماضي لمحاولتها نقل نفط خام إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وذكر المتحدث باسم سطات جبل طارق أن أغلب الطاقم، الذي يضم 28 فرداً ظلوا على متن الناقلة العملاقة، من الهنود وبعضهم من باكستان وأوكرانيا.

وتم استجواب طاقم الناقلة كشهود قبل توجيه الاتهام الرسمي لقائدها أمس.